O prefeito de Acreúna, Edmar Alves, e o prefeito de Pontalina, Milton Ricardo revogaram o decreto que liberava a reabertura do comércio nas cidades, no final da manhã desta terça-feira (31). A informação foi publicada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no Twitter.

Caiado afirma que conversou com os prefeitos e explicou a eles a gravidade da disseminação do coronavírus e que após a conversa os administradores decidiram pela revogação do documento por pensar na saúde dos seus cidadãos.

O governador disse ainda que deseja que essa compreensão chegue a todos e parabenizou ambos prefeitos pela decisão.

O decreto entraria em vigor hoje e permitia o funcionamento de locais como comércios, clínicas de estética e salões de belezas, contrariando a orientação do Ministério da Saúde e também do governador de Goiás, que recomendam o isolamento social como medidas para evitar a disseminação do coronavírus.

Conversei há pouco com o prefeito de Acreúna, Edmar Alves, que entendeu 100% a gravidade do coronavírus e resolveu revogar seu decreto. Parabéns por pensar na saúde dos seus cidadãos. Que essa compreensão chegue a todos. Parabéns, prefeito. https://t.co/j6eOocrRnl — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) March 31, 2020