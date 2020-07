Economia 'Precisamos ir à Europa ouvir as críticas’, diz o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Ministro afirma que aproximação com a iniciativa privada é positiva para tratar do desmatamento

Em um tom menos beligerante, o ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, se diz disposto a dialogar com as empresas brasileiras e investidores externos para buscar soluções conjuntas para a questão ambiental. Com o cargo em xeque nas últimas semanas e muito criticado pela fala de que o governo deveria aproveitar que a mídia estava com a atenção voltada à pandemia do c...