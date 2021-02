Economia Preços seguem trajetória de alta em fevereiro

Os preços dos combustíveis entraram fevereiro nunca trajetória de alta em Goiânia e o litro da gasolina pode passar dos R$ 5. Apesar de não terem pressionado a inflação em janeiro, os novos preços praticados no mercado já devem se refletir no custo de vida este mês. De acordo com as pesquisas semanais feitas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço médio do litro ...