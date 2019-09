Economia Preços no Brasil devem ser mantidos

A Petrobras vai continuar observando o comportamento do preço do petróleo no mercado internacional até decidir se vai revisar os preços dos seus derivados no Brasil. Na prática, significa que o consumidor não será afetado no curto prazo, porque a estatal vai segurar os preços.A ideia é dar continuidade à política atual, com repasses à medida que há mudança de patamar...