Economia Preços não podem gerar confusão

Tantas placas com preços diferentes nos postos podem confundir os motoristas que param para abastecer. O Procon Goiás alerta que a legislação manda que o valor normal praticado pela revenda esteja mais em evidência que as placas de preços de aplicativos para evitar confusão. Mas o gerente de Fiscalização do órgão, Antonísio Teixeira, lembra que algumas divulgações de...