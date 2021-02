Economia Preços dos planos de saúde sobem até 50% em 2021, diz Idec Mensalidades ficarão mais caras com reajuste não efetivado em 2020 e aumento de preços por conta da idade. Além disso, a ANS definirá outro reajuste para planos coletivos em maio deste ano.

O acúmulo de reajustes em 2021 deixa planos de saúde coletivos até 50% mais caros, segundo pesquisa do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor). O aumento exponencial dos valores cobrados se deve aos reajustes de 2020, que foi prorrogado, e o previsto para o mês de aniversário da pessoa em 2021. Além disso, há também a cobrança retroativa do que deixou...