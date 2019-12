Economia Preços dos itens da ceia de Natal sofrem variação de 425%, diz Procon Goiás As vilãs foram as frutas responsáveis pela maior variação na comparação dos preços entre os estabelecimentos comerciais

O Procon Goiás divulgou nesta quinta-feira (19) uma pesquisa com preços doa alimentos e bebidas mais procurados na época do Natal. O foco é ajudar os consumidores a economizar na busca pelos principais itens da ceia. Segundo a pesquisa, as vilãs foram as frutas que indicaram uma variação de até 425% na comparação dos preços entre os estabelecimentos comerciais visita...