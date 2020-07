Economia Preços de testes da Covid-19 em Goiânia variam em até 137%, diz Procon Goiás Por se tratarem de produtos e serviços que envolvem a saúde, o grau de confiabilidade do laboratório a ser escolhido deve ser levado em consideração, além de todo o serviço e a qualidade do serviço prestado, alerta o Procon Goiás

Os preços dos exames para o diagnóstico da Covid-19, pesquisados pelo Procon Goiás em sete laboratórios de Goiânia no dia 10 de julho, apresentaram uma variação de até 137,04% (R$ 135 a R$ 320). Segundo o Procon Goiás, foram verificados os valores cobrados para três tipos de exames: o RT-PCR, que identifica se a pessoa está com o vírus ativo no organismo, e os t...