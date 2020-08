Economia Preços de presentes para o Dia dos Pais varia até 180%, diz Procon Goiás Procon pesquisou 52 itens em 25 estabelecimentos em Goiânia

Já sabe qual vai ser o presente do paizão neste domingo (9), Dia dos Pais? Para te ajudar, o Procon Goiás fez uma pesquisa de preços com 52 itens de 25 estabelecimentos em Goiânia. Entre os eletrodomésticos e eletrônicos, a maior variação foi de 180,18%, com o barbeador elétrico – One Blade – Philips (QP 2510), cujo menor preço encontrado foi de R$ 99,90 e o maior valor f...