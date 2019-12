Economia Preços das carnes em Goiânia são os maiores do País Segundo dados do IBGE, o aumento de preços em novembro foi de 14,13%; o maior registro em 25 anos

De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPCA) de Goiânia registrou a maior alta nos preços da carne do País em novembro. A taxa mensal atingiu alta de 14,13%, crescimento decorrente, principalmente, dos recordes de variação cambial do dólar e do i...