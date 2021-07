Economia Preço nos postos de combustíveis tem impacto de novo cálculo do ICMS Márcio Andrade ainda não soube estimar o tamanho do novo reajuste para o consumidor

A estimativa é que a gasolina suba R$ 0,16 e o diesel R$ 0,10. Mas os combustíveis também podem sofrer reajustes ainda maiores que os anunciados pela Petrobras ao longo dos próximos dias nas bombas. Além da alta no custo do frete do produto, outra razão é o novo valor que dever ser atribuído à pauta, preço médio de referência usado para o cálculo do ICMS, que também so...