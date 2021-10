Economia 'Preço médio mais baixo da passagem aérea veio para ficar', diz presidente da Latam Brasil "A adoção de ferramentas tecnológicas vai mudar o perfil das viagens aéreas para sempre", disse o executivo, que acredita no aumento da fatia das viagens de turismo doméstico

O presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier, afirmou nesta quinta-feira (14) que a tendência é que cada vez menos consumidores comprem passagens em cima da hora, geralmente mais caras que as adquiridas antecipadamente. "As viagens serão mais planejadas e, com isso, o preço médio mais baixo das passagens veio para ficar", disse o executivo, durante o evento virtua...