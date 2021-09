Economia Preço médio da gasolina sobe pela 6ª semana seguida em Goiás Elevação no período foi de 2,36% nos valores médios cobrados pelo litro do combustível nos postos

Pela sexta semana consecutiva o preço médio cobrado pelo litro da gasolina nos postos de combustíveis subiu em Goiás. Passou de R$ 6,216 na primeira semana de agosto para R$ 6,363 na semana encerrada no dia 11 de setembro, uma elevação de 2,36% para o período. Os dados são do levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A...