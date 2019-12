Economia Preço do leite ao produtor ganha índice de referência Indicador que ajudará na definição prévia dos valores pagos ao pecuarista deve reduzir conflitos na cadeia láctea e elevar a produção estadual

Um indicador ajudará pecuaristas e laticínios goianos nas negociações para definição dos valores praticados para o preço do leite ao produtor em Goiás, antes da entrega do produto. A referência para este cálculo será definida no Índice de Preços de Derivados Lácteos, lançado ontem pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Instituto M...