Economia Preço do gás sobe pela segunda vez em um mês, mas distribuidoras tentam manter o preço em Goiânia Petrobras elevou em 4% o valor do gás de cozinha nesta segunda-feira (25)

A partir desta segunda-feira (25), a Petrobras elevou o preço do GLP residencial, o gás de cozinha, em 4% e empresarial/comercial em 0,6%. Desta forma, segundo a explicação da estatal, os preços para ambos os segmentos serão igualados. Ocorre que esta é a segunda elevação em pouco mais de um mês. No dia 21 de outubro, o aumento anunciado do preço do GLP...