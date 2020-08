Economia Preço do gás natural cai 22% para as distribuidoras no País É o segundo corte no ano, acompanhando a queda das cotações internacionais do petróleo durante a pandemia do novo coronavírus

A Petrobras cortou em 22% o preço do gás natural fornecido às distribuidoras de gás canalizado no País. É o segundo corte no ano, acompanhando a queda das cotações internacionais do petróleo durante a pandemia do novo coronavírus. Em 2020, o preço do gás natural no Brasil acumula queda de 35%. O repasse aos consumidores varia de acordo com o contrato de concessão de cad...