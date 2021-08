Economia Preço do gás de cozinha terá novo reajuste nas distribuidoras em setembro Aumento nos custos e em despesa com folha de pagamento são causas apontadas para nova alta

O botijão de 13 quilos de gás de cozinha vai subir novamente no início do próximo mês de setembro. E, desta vez, não se trata de um reajuste oficial anunciado pela Petrobras. Nesta quarta-feira (18), as distribuidoras de gás começaram a enviar para as revendas de suas redes comunicados sobre um aumento de até R$ 5,89, que será feito para cobrir altas de custos decorren...