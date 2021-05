Economia Preço do etanol sobe 15% nos postos em Goiânia Motoristas se assustaram com uma alta repentina de R$ 0,60 no preço

O motorista goianiense está assustado com o grande reajuste no preço do etanol desde o início desta semana. O valor médio cobrado pelo litro do combustível nos postos da capital passou de R$ 3,99 para R$ 4,59, uma alta de 15% praticamente da noite para o dia. A gasolina também subiu 4%, passando de R$ 5,76, preço médio da última semana, segundo a Agência Nacional de P...