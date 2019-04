Economia Preço do etanol nas usinas goianas cai Redução de quase R$ 0,30 não chegou ao consumidor; postos alegam que o valor praticado nas distribuidoras permanece alto

Depois de três semanas de altas, o preço do etanol já está bem menor nas usinas goianas. O valor do litro do combustível já teria caído quase R$ 0,30 na indústria, mas essa redução ainda não chegou às bombas e ao consumidor final, que ontem ainda estava pagando cerca de R$ 3,29, preço praticado na maioria dos postos da capital. Os revendedores garantem que as distribuidoras...