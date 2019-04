Economia Preço do etanol em Goiás é o segundo mais barato do País Os valores médios subiram em 16 Estados e no Distrito Federal na semana passada e recuaram em nove, segundo os dados da ANP

O preço do litro de etanol hidratado em Goiás terminou a semana passada como o segundo mais em conta do País, com preço médio de R$ 2,811. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados nesta segunda-feira (1º). De acordo com o levantamento, os valores médios subiram em 16 Estados e no Distrito Federal e recuaram em nove. O preço ...