Economia Preço de passagem aérea sobe até 220% no Carnaval Alta foi registrada em relação a janeiro, segundo pesquisa de site de descontos

O preço das passagens aéreas subiu até 220% para o Carnaval na comparação com janeiro, segundo levantamento do site de descontos Cuponomia com base nos menores valores encontrados nos sites das principais companhias de aviação. A maior alta foi registrada nos voos saindo de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. No início de janeiro, era possível compra...