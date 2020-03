Economia Preço de máscara descartável chega a variar 185% em Goiânia Levantamento feito pela reportagem em 13 farmácias de nove bairros encontrou unidade do produto à venda entre R$ 0,70 e R$ 2

O preço de máscara descartável em farmácias e drogarias em Goiânia pesquisadas pela reportagem chega a variar 185%. De 13 estabelecimentos consultados, R$ 0,70 foi o menor valor encontrado pela unidade do produto e R$ 2, o maior. A alta demanda pelo item em função do temor pelo novo coronavírus tem sido apontada como razão do aumento do custo. O levantamento da reportagem foi rea...