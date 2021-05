Economia Preço de aves e suínos ameaça subir com alta da soja e do milho Forte alta da soja e do milho, principais ingredientes da ração para os animais, eleva custos de produção em cerca de 50%, mas queda na demanda ainda segura reajustes

Para o suinocultor Fernando Cordeiro de Barros, que tem 1.500 animais alojados e vende para frigoríficos, o setor vive um momento muito difícil, com os preços do suíno não acompanhando as variações praticamente semanais do milho e do farelo de soja. Segundo ele, os R$ 7,50 recebidos em abril pelo quilo do suíno vivo praticamente empatam com o custo de produção. ...