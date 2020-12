Economia Preço da gasolina sobe 5% a partir desta 3ª feira (29); diesel tem alta de 4% Custo médio da gasolina: R$ 1,84/litro. Diesel terá custo médio de R$ 2,02. Valor é para as distribuidoras

A Petrobras anunciou que a gasolina e o diesel terão reajuste a partir desta terça-feira (29). A gasolina terá aumento médio de 5% e o diesel, de 4%. Com a alta, o preço médio para as distribuidoras será de R$ 1,84 por litro de gasolina e R$ 2,02 por litro de diesel. Acesse as tabelas com os preços em cada local aqui (gasolina – 536 KB) e aqui (diesel – 716 KB). O repasse do ajuste não será imediat...