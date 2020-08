Economia Preço da gasolina chega a R$ 4,77 em Goiânia Postos repassam ao consumidor impacto de oito reajustes promovidos pela Petrobras entre abril e julho; etanol reflete estratégia de alternar preços para aumentar vendas

O impacto de oito reajustes no preço da gasolina, promovidos pela Petrobras de abril a julho, foi repassado pelos postos de combustíveis ao consumidor de Goiânia nesta semana e levou a aumento no valor do litro comercializado na capital, que chegou a R$ 4,77 ontem em um posto localizado no Jardim das Esmeraldas. O valor faz parte de levantamento publicado diariamente pel...