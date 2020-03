Economia Preço da carne volta a cair em Goiânia Após fechar o ano de 2019 com alta de 39,73%, item caiu pela segunda vez em fevereiro, revela o IBGE

O preço das carnes em Goiânia caiu pela segunda vez seguida no mês de fevereiro (-3,75%), atingindo variação acumulada no ano de -7,03%. Em 2019, o item fechou o ano com alta de 39,73%. Destaque para as quedas do acém (-4,88%), chã de dentro - coxão mole (-4,71%), patinho (-4,61%) e contrafilé (-4,56%). Os números foram divulgados p...