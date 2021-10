Economia Preço da carne cai, mas diferença não chega ao consumidor em Goiás Interrupção da venda para China após “vaca louca” impacta mercado; nos açougues, queda maior é prevista para as próximas semanas

A suspensão das exportações para a China, maior comprador da carne brasileira, provocou um aumento do estoque nos frigoríficos e uma queda de até 20% no preço da arroba do boi gordo no mercado. Os pecuaristas garantem que os novos valores praticados já começam a inviabilizar a produção por causa da forte alta nos custos. Por outro lado, o preço da carne caiu muito pouc...