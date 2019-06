Economia Preço da canela varia até 266% em pesquisa do Procon Goiás sobre alimentos das festas juninas Pesquisa foi realizada em 11 estabelecimentos de Goiânia e analisou o preço de 91 produtos

O mês mais gostoso do ano chegou com a animação das festas juninas e suas delícias. Com isso, o Procon Goiás realizou uma pesquisa em 11 estabelecimentos de Goiânia e analisou o preço de 91 produtos entre os dias 23 de maio e 3 de junho de 2019. O resultado mostra que a maior variação encontrada foi da canela, com diferença de 266% no preço. Em média, os produtos para f...