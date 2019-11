Economia Prazo para reclamar FGTS cai para 5 anos Tempo de 30 anos para trabalhador reclamar depósito não realizado em conta pelo empregador acaba no próximo dia 12

A partir de 13 de novembro, muda de 30 para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), passando a valer o que estabelece a Constituição para os demais direitos trabalhistas. Com isso, o trabalhador não vai mais poder exigir o pagamento pelo empregador de valores não recolhidos em período ante...