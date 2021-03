Economia Prazo para entregar declaração do Imposto de Renda começa nesta segunda-feira (1º) Neste ano, o Fisco espera receber 32.619.749 declarações

O prazo para entrega da declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2021 começa nesta segunda-feira (1º). O programa está disponível na página da Receita Federal na internet desde a última quinta-feira (25). O prazo de entrega vai até as 23h59min de 30 de abril. Neste ano, o Fisco espera receber 32.619.749 declarações. No ano passad...