Economia Prazo para declaração do IR termina terça (30); 6,5 milhões ainda não prestaram contas à Receita Se o contribuinte não conseguir reunir todos os documentos necessários pode enviar os dados dentro do prazo para se livrar da multa e depois fazer uma declaração retificadora

Na reta final para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2019 cerca de 6,5 milhões de brasileiros ainda não prestaram contas à Receita Federal - até as 9h desta segunda-feira, 29, 23.943.726 declarações das cerca de 30,5 milhões esperadas haviam sido entregues, o que representa 78,5% do total. O prazo termina nesta terça-feira, 30, às 23h59. Mesmo se o cont...