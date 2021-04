Economia Prazo para declaração do Imposto de Renda vai até 31 de maio Receita Federal adiou o prazo final para evitar possíveis aglomerações na busca por documentação e orientações; em Goiás, 42% já estão em dia com a obrigação anual

O prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IR) foi adiado. Conforme publicado no Diário Oficial da União de ontem, passou de 30 de abril para 31 de maio de 2021. Segundo a Receita Federal, a mudança ocorreu como forma de “suavizar” as dificuldades encontradas pelos contribuintes devido à pandemia de Covid-19. Segundo o governo fe...