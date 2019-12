Economia Prazo para adesão ao Saque Aniversário do FGTS vai até 31 de dezembro Cadastro pode ser feito no portal ou pelo aplicativo; retirada é opcional e não-obrigatória

O prazo para o trabalhador aderir ao Saque Aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai até o dia 31 deste mês. O cotista que optar pela possibilidade terá a partir de 2020, o direito de retirar parte do saldo disponível na conta, de acordo com o respectivo mês de aniversário. A adesão pode ser feita no própri...