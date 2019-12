Economia Prazo de livre troca para saque-aniversário do FGTS termina nesta terça-feira, 31 A partir de amanhã o trabalhador continua podendo aderir mas, quem tiver feito a escolha a partir de então terá de esperar pelo menos dois anos para voltar ao saque-rescisão

Termina nesta terça-feira (31), às 23h59, o prazo para trabalhadores assalariados optarem livremente pela modalidade de saque-aniversário de parcela do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A partir de amanhã (1º de janeiro) o trabalhador continua podendo aderir ao saque-aniversário. No entanto, quem tiver feito a escolha a partir de então terá de esp...