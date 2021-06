Economia Prévia do PIB tem alta de 0,44% em abril, diz Banco Central No acumulado de 12 meses, o índice caiu 1,2%

Considerado a prévia do PIB (Produto Interno Bruto), o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica) registrou alta de 0,44% em abril na comparação com o mês anterior. Os dados foram divulgados nesta 2ª feira (14.jun.2021) pelo Banco Central. Na comparação com o mesmo mês de 2020, o índice registrou alta de 15,92%. Mas no acumulado de 12 meses, a queda foi de 1,2%. Até o ...