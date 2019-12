Economia “Prévia do PIB” registra alta de 0,17% em outubro O indicador registrou que a economia cresceu 0,74% no trimestre encerrado em outubro, frente ao trimestre anterior

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado pelo mercado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, teve alta de 0,17% em outubro na comparação com setembro. O indicador registrou que a economia cresceu 0,74% no trimestre encerrado em outubro, frente ao trimestre anterior. No acumulado de 12 meses, a economia regist...