Economia Prévia do PIB, IBC-Br tem recuo de 0,13% no 2º trimestre e indica risco de recessão técnica Ministro da Economia, Paulo Guedes, evitou comentar o indicador divulgado nesta segunda-feira (12)

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), teve recuo de 0,13% no segundo trimestre na comparação com os três meses anteriores, informou o BC nesta segunda-feira, 12. Levantamento do Projeções Broadcast apontava mediana negativa de 0,40% para o indicador no período, com intervalo que ia de queda d...