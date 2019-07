Economia 'Prévia do PIB', IBC-Br sobe 0,54% em maio ante abril Foi a primeira elevação registrada no governo de Jair Bolsonaro

Após recuar 0,32% em abril (dado revisado), a economia brasileira teve alta em maio deste ano. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 0,54% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, informou nesta segunda-feira, 15, a instituição. Foi a primeira elevação registrada no governo de Jair Bolsonaro. O índice de atividade calculado pelo BC pas...