Economia Prévia do PIB do primeiro trimestre recua 0,68% e fica abaixo da expectativa Resultado do IBC-Br divulgado pelo Banco Central aponta dificuldade em recuperação da economia brasilieira

O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), conhecido com uma “prévia do PIB”, registrou baixa de 0,68% no primeiro trimestre de 2019 na comparação com o trimestre anterior (outubro a dezembro de 2018), pela série ajustada, informou o Banco Central nesta quarta-feira (15). Segundo o BC, o índice acumulou alta de 0,23% no trimestre até março de 2019 ante o mesm...