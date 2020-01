Economia 'Prévia do PIB' do BC surpreende e sobe 0,18% em novembro IBC-Br teve resultado positivo mesmo com dados fracos na indústria, no varejo e no setor de serviços

Após avançar 0,09% em outubro (dado revisado), a economia brasileira teve novo resultado positivo em novembro de 2019. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) subiu 0,18% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal, na quarta elevação mensal consecutiva. O indicador passou de 139,49 para 139,74 pontos, no maior patamar para o...