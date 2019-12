Economia Prévia de inflação de dezembro em Goiânia tem maior alta em quatro anos

​Os preços dos alimentos e bebidas, que subiram 4,6% em média, fizeram Goiânia registrar uma alta de 1,56% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA15) em dezembro. Essa prévia da inflação do último mês do ano teve a maior variação dos últimos quatro anos e foi a segunda maior do País. Este ano, os alimentos já acumulam uma alta de 8,03% em Goiânia. O produt...