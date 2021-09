Economia Prévia da inflação sobe 1,14% em setembro e chega a 10,05% em 12 meses Taxa para o mês é a maior desde 1994

A prévia da inflação oficial acelerou para 1,14% em setembro, segundo dados do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15). A taxa é a maior para o mês desde o início do Plano Real, em 1994, apontou nesta sexta-feira (24) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No mês anterior (agosto), o IPCA-15 havia registrado variação de 0,89%....