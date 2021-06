Economia Prévia da inflação de Goiânia tem alta recorde para 12 meses Em junho, IPCA-15 teve a quarta taxa positiva seguida, novamente puxada pela alta dos combustíveis

A prévia da inflação de Goiânia em junho, medida pelo Índice Nacional de Preços aos Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrou uma alta de 0,61%, a quarta taxa positiva seguida do ano. A maior pressão continua vindo dos combustíveis, que subiram 3% este mês e já acumulam 26% de alta no ano e 54% nos últimos 12 meses. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice atingiu 9...