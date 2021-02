Economia Poupança tem a maior saída de recursos para janeiro desde 1995 Os resgates aumentaram 46,9% em comparação com o ano passado

A Caderneta de Poupança registrou a maior saída líquida de recursos para janeiro da série histórica, iniciada em 1995. Com o fim do auxílio emergencial, os brasileiros resgataram R$ 18,153 bilhões no mês. Até então, a maior retirada de dinheiro da Poupança havia sido em janeiro de 2020, quando R$ 12,36 bilhões deixaram a Caderneta. Os resgates aumentaram 46,9% em com...