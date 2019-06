Economia Poupança registra retirada de R$ 718,7 milhões e supera depósitos em maio Caderneta de poupança acumula saques líquidos de quase R$ 17 bilhões nos cinco primeiros meses de 2019

Pelo segundo mês seguido, a poupança voltou a registrar mais retiradas que depósitos. No mês passado, os saques superaram os depósitos em R$ 718,7 milhões, informou hoje (6) o Banco Central. Em maio do ano passado, os correntistas tinham depositado R$ 2,4 bilhões a mais do que tinham retirado. Com o resultado de maio, a caderneta de poupança acumul...