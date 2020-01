Economia Postos de Goiânia aumentam preço do etanol em até 15% O que já estava caro, piorou com um aumento médio de 20 centavos

Até por volta das 16h de terça-feira (07), os postos de Goiânia comercializavam o etanol entre R$ 3 e R$ 3,39 mas já no fim da tarde, os motoristas foram surpreendidos com um aumento geral de até 15%. Em alguns lugares, é possível encontrar o etanol sendo vendido por R$ 3,60. O que já estava caro, piorou com esse aumento médio de 20 centavos. O POPULAR entrou em c...