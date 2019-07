Economia Posto oferece teste de qualidade do combustível para clientes durante o abastecimento em Goiânia Um laboratório móvel instalado no estabelecimento é equipado para análise do produto comercializado no local

O consumidor que desejar poderá testar a qualidade do combustível que está colocando no seu carro durante o abastecimento em Goiânia até o dia 15 de agosto em horário comercial. A proposta é do posto da Rede Z+Z, localizado na Avenida 136. Um técnico, especializado em ensaios e pesquisas especiais para controle de qualidade, realiza os testes de qualidade no ato...