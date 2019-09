Economia Postagens do Instagram agora podem ser agendadas pelo Facebook Função está disponível para contas comerciais; vídeos da plataforma IGTV também podem ser agendados pelo Facebook

O Facebook anunciou novos recursos para contas comerciais: agora é possível agendar postagens do Instagram e vídeos da plataforma IGTV pelo Facebook, com até seis meses de antecedência. De acordo com o TechCrunch, o Stories do Instagram ainda não foi integrado à nova função. É primeira vez que uma ferramenta do&nbs...