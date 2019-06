Economia Positivo lança aparelhos inteligentes para casa conectada no Brasil a partir de R$ 99 Novos itens poderão ser comandados por voz e vão ter conectividade com Google Assistente

Imagine chegar em casa e falar para acender a luz da sala igual nos filmes de Hollywood? Quando estiver cochilando no sofá dizer para a TV desligar? Ou pedir para a sua caixa de som falar as notícias do O POPULAR? Essa realidade que parecia distante vai ficar mais próxima do público brasileiro. A Positivo revelou, nesta quinta-feira (6), o lançamento de div...