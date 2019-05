Economia Portaria do Ministério da Justiça disciplina retomada de registros sindicais Suspensa há dez meses, a análise desses processos era, até o ano passado, uma atribuição do Ministério do Trabalho

O Ministério da Justiça e Segurança Pública editou portaria que retoma a tramitação de pedidos de registro sindical. Suspensa há dez meses, a análise desses processos era, até o ano passado, uma atribuição do Ministério do Trabalho, que foi extinto por medida provisória no primeiro dia do governo de Jair Bolsonaro. Mais de 3,4 mil pedidos aguardam avaliação. A porta...